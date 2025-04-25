Премьер Британии Стармер надеется на прекращение огня в Украине до лета

По словам премьера Британии, мир должен быть долговременным и приемлемым для Украины.

Фото: Getty

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть достигнуто до лета. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

Стармер подчеркнул, что прекращение огня должно быть долгосрочным и таким, которое будет приемлемым для всех сторон, в том числе для Украины. Он предостерег против временных решений, которые, по его мнению, могут лишь создать предпосылки для новой агрессии со стороны России.

«Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова», - заявил глава британского правительства.

Кроме того, Стармер повторил призыв к предоставлению гарантий безопасности со стороны США для британских и других западных сил, которые могут быть привлечены для наблюдения за выполнением договоренностей в случае достижения мира.

Он также подчеркнул, что именно Украина должна определять условия потенциального мирного соглашения с Россией: «Я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня».

Стармер призвал Россию согласиться на «безусловное прекращение огня» и сесть за стол переговоров.

Комментируя информацию в СМИ о вероятном согласии США официально признать Крым российским в рамках мирного урегулирования, премьер Британии отметил: «Это не мне решать. Это часть обсуждений».

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