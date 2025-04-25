Прем'єр Британії Стармер сподівається на припинення вогню в Україні до літа

За словами прем’єра Британії, мир має бути довготривалим і прийнятним для України.

Фото: Getty

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив надію, що припинення вогню в Україні може бути досягнуто до літа. Про це він заявив в інтерв’ю The Telegraph.

Стармер наголосив, що припинення вогню має бути довгостроковим і таким, яке буде прийнятним для всіх сторін, зокрема для України. Він застеріг проти тимчасових рішень, які, на його думку, можуть лише створити передумови для нової агресії з боку Росії.

«Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову», — заявив глава британського уряду.

Крім того, Стармер повторив заклик до надання гарантій безпеки з боку США для британських та інших західних сил, які можуть бути залучені для спостереження за виконанням домовленостей у разі досягнення миру.

Він також наголосив, що саме Україна повинна визначати умови потенційної мирної угоди з Росією: «Я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання - це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню».

Стармер закликав Росію погодитися на «безумовне припинення вогню» та сісти за стіл переговорів.

Коментуючи інформацію у ЗМІ про ймовірну згоду США офіційно визнати Крим російським у межах мирного врегулювання, прем’єр Британії зазначив: «Це не мені вирішувати. Це частина обговорень».

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