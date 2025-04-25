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25 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 25 квітня 2025
25 квітня відзначають Всесвітній день жіночого здоров’я.
25 квітня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: 5.ua
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25 квітня у світі відзначають низку міжнародних та професійних дат. Серед них — Всесвітній день боротьби з малярією, Міжнародний день делегата держав-членів ООН, Міжнародний день фінансової незалежності, Всесвітній день жіночого здоров’я, День перукаря, Всесвітній день пінгвінів і Міжнародний день ДНК.

У православному календарі цього дня — вшанування апостола і євангеліста Марка, а також Світла п’ятниця, що завершує Великодній тиждень.

Події 25 квітня в історії:

1901 — У штаті Нью-Йорк уперше в світі запроваджено автомобільні номерні знаки.

1926 — У Мілані відбулася прем’єра останньої опери Джакомо Пучіні «Турандот».

1935 — Вперше проведено телефонну розмову навколо земної кулі. Шерман Гіффорд і Томас Міллер спілкувались на відстані 15 метрів, але сигнал обійшов планету через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон — 23 тисячі миль.

1942 — Принцеса Єлизавета, майбутня королева Британії, долучилась до військової мобілізації, працюючи на призовній дільниці.

1945 — У Сан-Франциско стартувала міжнародна конференція за участі 50 держав із підготовки Статуту ООН.

1953 — У журналі Nature опубліковано статтю Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про структуру молекули ДНК.

1954 — Компанія Bell Telephone оголосила про створення перших сонячних батарей.

1956 — Відбувся перший політ гірокоптера Bensen I-8i "Girobot".

1974 — У Португалії відбулася «Революція гвоздик», що поклала край диктатурі й відкрила шлях до демократії.

1976 — Пройшли перші єдині загальнонаціональні вибори у В'єтнамі після об’єднання країни.

1981 — На японській АЕС Цуруґа понад 100 працівників зазнали серйозного радіаційного опромінення під час аварії.

1983 — Американський космічний апарат «Pioneer-10» перетнув орбіту Плутона.

1990 — Запущено космічний телескоп «Габбл» з борту шаттла «Діскавері».

1994 — Указом президента України створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

1997 — Через програмістську помилку в США відбувся найбільший збій в історії Інтернету. У цей же день Росія заявила, що не підпише конвенцію про заборону хімічної зброї через відсутність коштів для її утилізації.

2005 — Болгарія та Румунія підписали угоду про вступ до ЄС.

2008 — У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку пройшла міжнародна конференція до 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Центральною подією стала прем’єра документального фільму «Радіофобія» іспанського режисера Хуліо Сото.

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