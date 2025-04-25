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Британія може відмовитися від планів відправки військових в Україну — The Times

09:24, 25 квітня 2025
Британія відступає від планів військової присутності в Україні через ризик ескалації.
Британія може відмовитися від планів відправки військових в Україну — The Times
Фото: armyinform
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Велика Британія, ймовірно, не реалізовуватиме раніше озвучені плани щодо відправки тисяч військових до України. Як повідомляє британське видання The Times, причиною такого рішення є високий рівень ризику, зокрема — можливість розширення конфлікту у разі зриву перемир’я між Україною та Росією.

За інформацією джерел The Times, розгортання наземних сил для охорони ключових об’єктів інфраструктури — таких як міста, порти або атомні електростанції — більше не розглядається як реалістичний сценарій. У такий спосіб Захід змінює підхід до військової допомоги, намагаючись вплинути на позицію Москви і змусити її переглянути свої «червоні лінії» у переговорах про можливу мирну угоду.

Замість широкомасштабної військової присутності, акцент, як очікується, буде зроблений на відновленні та переозброєнні української армії. Британія та Франція розглядають можливість направити військових інструкторів до західної частини України. Вони не братимуть участі в бойових діях і не перебуватимуть поблизу лінії фронту, але допомагатимуть у підготовці українських військових.

Крім того, ці інструктори, за інформацією видання, матимуть повітряне прикриття — передбачене використання авіації для захисту як повітряного простору України, так і самих західних інструкторів.

Водночас Туреччина, ймовірно, відіграватиме роль на морському напрямку безпеки.

Постачання зброї з Британії та країн Європи, як зазначає The Times, продовжиться. Це має забезпечити Україні сильніші позиції на випадок, якщо Росія порушить умови майбутньої угоди.

Втім, остаточних рішень поки не ухвалено. Міністерство оборони Великої Британії публічно не відмовляється від ідеї надсилання своїх військових в Україну, залишаючи можливість для подальших дій залежно від розвитку ситуації.

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військові війна Велика Британія

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