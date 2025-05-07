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Вражеская атака на Киев — есть разрушения в нескольких районах, известно о 2 погибших, фото

08:30, 7 мая 2025
Из-за атаки РФ два человека погибли, еще семеро получили травмы — из них четверо детей.
Вражеская атака на Киев — есть разрушения в нескольких районах, известно о 2 погибших, фото
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В ночь на 7 мая РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары, разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

Спасательные службы работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Полиция Киева сообщает, что в результате атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения — среди них четверо детей.

На утро зафиксированы падения обломков в нескольких районах столицы:

В Днепровском районе поврежден жилой дом, произошло возгорание на 29–30 этажах.

В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Травмированы четверо детей, трое из них госпитализированы с ожогами. Также госпитализирован мужчина 1989 года рождения. Еще одной пострадавшей жительнице дома, обратившейся за медицинской помощью с острой реакцией на стресс, помощь оказали на месте.

Кроме того, обломками поврежден дом в Шевченковском районе, где загорелись квартиры на 3–5 этажах, а в Голосеевском районе повреждено здание бизнес-центра.

На территории Соломенского района обломки упали на открытую местность, травмирован мужчина, которому медики оказали помощь на месте.

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