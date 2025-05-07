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Ворожа атака на Київ — є руйнування у кількох районах, відомо про 2 загиблих, фото

08:30, 7 травня 2025
Через атаку РФ двоє людей загинуло, ще семеро отримали травми — з них четверо дітей.
Ворожа атака на Київ — є руйнування у кількох районах, відомо про 2 загиблих, фото
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У ніч на 7 травня РФ атакувала Київ балістикою та дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі, руйнування, є загиблі та постраждалі.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Поліція Києва зазначає, що через ворожу атаку двоє людей загинуло, ще семеро отримали травми — з них четверо дітей.

Станом на ранок зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці:

У Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок, відбулось загорання на 29-30 поверхах.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння у житловому будинку. Четверо дітей отримали травми, трьох із них госпіталізували з опіками. Також госпіталізовано чоловіка 1989 року народження. Ще одній потерпілій мешканкі будинку, яка звернулася за допомогою до медиків з гострою реакцією на стрес допомогу надали на місці.

Також уламками пошкоджено будинок у Шевченківському районі столиці, в якому сталося займання квартир на 3-5 поверхах, а в Голосіївському - пошкоджено приміщення бізнес-центру.

На території Солом’янського району уламки впали на відкриту місцевість, травми отримав чоловік, якому медики надали допомогу на місці.

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