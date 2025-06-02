В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s

В Дарницком районе столицы появится укрытие с подземным паркингом, McDonald's и McDrive.

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В Дарницком районе Киева построят укрытие двойного назначения площадью около 160 кв. м, сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Это укрытие — часть большего объекта площадью 3123 м², где также будет подземный паркинг на 70 машин и ресторан McDonald's из McDrive, который сможет вместить почти 100 человек.

Общая площадь составляет около 160 кв. м. Укрытие рассчитано на более 200 человек. Оно будет доступно лицам с инвалидностью. Во время воздушной тревоги будет открываться автоматически, отметил Ковтунов.

Запуск строительства планируется уже этим летом.

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