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Россияне атаковали Сумы из РСЗО дальнего действия — есть погибшие и раненые, фото

11:21, 3 июня 2025
В результате вражеской атаки погибли два человека, еще около 20 человек получили ранения.
Россияне атаковали Сумы из РСЗО дальнего действия — есть погибшие и раненые, фото
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Во вторник, 3 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Как сообщила Сумская областная военная администрация, около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах.

«Среди раненых — 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии.

К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным.

Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра зафиксировано 5 попаданий из РСЗО дальнего действия», — заявили в ОВА.

Там также добавили, что в результате попаданий повреждены медицинское учреждение, автомобили и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку.

«Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам — из реактивной артиллерии. Абсолютно осознанный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим», — заявил он.

Глава государства отметил, что как минимум один снаряд РСЗО не разорвался. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже.

«Все, что нужно знать о российском «желании» закончить эту войну.

Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, у кого есть сила, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни одного дня Россия не прекращает удары по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Каждый день Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей обороны. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев», — добавил он.

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Сумы война

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