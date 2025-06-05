РФ разрушила здание Херсонской областной госадминистрации – фото

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что 5 июня оно подверглось сразу двум ударам.

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Здание Херсонской областной государственной администрации разрушено в результате российских ударов. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем», – написал Прокудин и опубликовал фотографию разрушенного здания.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что здание администрации давно не использовалось и неоднократно попадало под вражеский обстрел.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также опубликовал фото разрушенного здания, отметив, что 5 июня оно подверглось сразу двум ударам.

«Херсонская ОГА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она же полностью отсутствует», – указал он.

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