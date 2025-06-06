С бывшего главы райсовета Ровенщины могут взыскать более 5,6 млн грн

Чиновник приобрел в собственность пять земельных участков в Киевской области, не имея для этого законных доходов или сбережений.

Фото: nazk.gov.ua

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов бывшего председателя одного из районных советов Ровенской области на сумму более 5,6 млн грн и взыскании их в доход государства.

Установлено, что чиновник приобрел в собственность пять земельных участков в Киевской области, не имея для этого законных доходов или сбережений.

В случае удовлетворения иска активы будут конфискованы в соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушений в декларациях должностных лиц ТЦК на 36,8 млн грн.

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