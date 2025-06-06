З ексголови райради Рівненщини можуть стягнути понад 5,6 млн грн

Посадовець набув у власність п’ять земельних ділянок у Київській області, не маючи для цього законних доходів або заощаджень.

Фото: nazk.gov.ua

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подали позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими активів колишнього голови однієї з районних рад Рівненської області на суму понад 5,6 млн грн та стягнення їх у дохід держави.

Встановлено, що посадовець набув у власність п’ять земельних ділянок у Київській області, не маючи для цього законних доходів або заощаджень.

У разі задоволення позову, активи будуть конфісковані відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України.

Раніше НАЗК нарахувало порушень у деклараціях посадовців ТЦК на 36,8 млн грн.

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