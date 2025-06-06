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Реклама на YouTube теперь будет появляться для всех

20:33, 6 июня 2025
YouTube Premium Lite с 30 июня будет показывать рекламу в Shorts, даже несмотря на подписку.
Реклама на YouTube теперь будет появляться для всех
Фото: Pravda.if
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Компания Google сообщила пользователям тарифа YouTube Premium Lite, что уже с 30 июня 2025 года в сервисе появится реклама в коротких видео Shorts, а также при поиске и просмотре музыкального контента. Об этом сообщает издание Neowin.

Несмотря на ежемесячную оплату в $7,99, тариф изначально не обещал полного избавления от объявлений, однако до этого они касались только стандартных видео. Теперь же пользователям придется мириться с дополнительными рекламными вставками.

YouTube Premium Lite был запущен в марте 2025 года как более доступная альтернатива полноценному тарифу. Он позволяет смотреть большинство видео без рекламы, но не поддерживает фоновое воспроизведение, загрузки видео для офлайн-доступа и не включает подписку на YouTube Music.

Информацию об изменениях подтвердили сразу несколько источников - в частности пользователь форума TWiT.community, а также немецкое издание Deskmodder, что свидетельствует о глобальном характере обновления.

В Google отмечают, что «большинство видео останутся без рекламы», однако для пользователей Premium Lite это уже вторая значимая потеря с момента запуска тарифа.

Нововведение также происходит на фоне борьбы YouTube с блокировщиками рекламы - в частности, в браузерах Chrome, Opera и Firefox наблюдались сбои при просмотре видео.

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