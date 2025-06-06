Реклама на YouTube тепер з’являтиметься для всіх

YouTube Premium Lite з 30 червня показуватиме рекламу в Shorts, навіть попри підписку.

Фото: Pravda.if

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Компанія Google повідомила користувачів тарифу YouTube Premium Lite, що вже з 30 червня 2025 року у сервісі з'явиться реклама в коротких відео Shorts, а також під час пошуку й перегляду музичного контенту. Про це повідомляє видання Neowin.

Попри щомісячну оплату у $7,99, тариф від початку не обіцяв повного позбавлення від оголошень, проте до цього вони стосувалися лише стандартних відео. Тепер же користувачам доведеться миритися з додатковими рекламними вставками.

YouTube Premium Lite було запущено у березні 2025 року як доступнішу альтернативу повноцінному тарифу. Він дозволяє дивитися більшість відео без реклами, але не підтримує фонове відтворення, завантаження відео для офлайн-доступу та не включає підписку на YouTube Music.

Інформацію про зміни підтвердили одразу кілька джерел — зокрема користувач форуму TWiT.community, а також німецьке видання Deskmodder, що свідчить про глобальний характер оновлення.

У Google зазначають, що «більшість відео залишаться без реклами», однак для користувачів Premium Lite це вже друга значуща втрата з моменту запуску тарифу.

Нововведення також відбувається на тлі боротьби YouTube із блокувальниками реклами — зокрема, в браузерах Chrome, Opera та Firefox спостерігалися збої під час перегляду відео.

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