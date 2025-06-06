НБУ оштрафовал ТАСкомбанк, Укрсиббанк и НоваПей за нарушения в сфере финмониторинга

Нацбанк оштрафовал банки и финучреждения более чем на 100 миллионов гривен за нарушения в сфере финмониторинга.

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Национальный банк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК/ФТ), валютного законодательства в мае применил меры воздействия к:

двум банкам

шести небанковским финансовым учреждениям.

В частности, штрафы получили:

АО «ТАСКОМБАНК» — штраф в размере 11 000 000,00 грн и письменное предостережение.

АО «УКРСИББАНК» — штраф в размере 2 000 000,00 грн.

ООО «НоваПей» — штраф в размере 90 658 967,00 грн. Также было выдано два письменных предостережения.

ООО «ПрофитГид» — штраф в размере 6 382 410,00 грн.

ЧП «ЛОМБАРД ПАРУС» — штраф в размере 799 000,00 грн.

ООО «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» — штраф в размере 595 000,00 грн.

ООО «ФК "Е ГРОШИ"» — штраф в размере 595 000,00 грн.

ООО «ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС"» — штраф в размере 17 000,00 грн.

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