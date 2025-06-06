НБУ оштрафував ТАСкомбанк, Укрсиббанк та НоваПей за порушення у сфері фінмоніторингу

Нацбанк оштрафував банки та фінустанови на понад 100 мільйонів гривень за порушення у сфері фінмоніторингу.

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Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства у травні застосував заходи впливу до:

двох банків

шести небанківських фінансових установ.

Зокрема, штрафи отримали:

АТ «ТАСКОМБАНК» – штраф у розмірі 11 000 000,00 грн та письмове застереження.

АТ «УКРСИББАНК» – штраф у розмірі 2 000 000,00 гр.

ТОВ «НоваПей» – штраф у розмірі 90 658 967,00 грн. Також було видано два письмових застереження.

ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 6 382 410,00 грн.

ПТ «ЛОМБАРД ПАРУС» – штраф у розмірі 799 000,00 грн.

ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – штраф у розмірі 595 000,00 грн

ТОВ «ФК "Є ГРОШІ"» – штраф у розмірі 595 000,00 грн.

ТОВ «ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС"» – штраф у розмірі 17 000,00 грн.

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