Рух поїздів на «червоній» лінії метро у Києві достроково відновили

Поїзди між станціями «Арсенальна» – «Лісова» знову курсують у звичайному режимі.

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У Києві відновлено повноцінний рух червоною гілкою метро: поїзди між станціями «Академмістечко» – «Лісова» знову курсують у звичайному режимі. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

Після нещодавніх обстрілів працівники метрополітену оперативно провели масштабні відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків одразу долучилися фахівці нічної зміни, а зранку – й денні бригади. Усього знадобилося 13 годин безперервної роботи, аби відновити безпечне сполучення між станціями.

Фахівці з’єднали десятки комунікацій, перевірили системи сигналізації, живлення, керування та протестували безпеку інфраструктури. Перед тим як запустити рух для пасажирів, ділянкою пройшов тестовий поїзд.

Нагадаємо, що через російський обстріл було пошкоджено ділянку червоної гілки київського метрополітену між станціями «Лісова» та «Арсенальна». Для забезпечення пересування пасажирів на цій ділянці було запущено дублюючий автобусний маршрут № 1М.

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