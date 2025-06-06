Практика судів
  1. В Україні

Рух поїздів на «червоній» лінії метро у Києві достроково відновили

19:13, 6 червня 2025
Поїзди між станціями «Арсенальна» – «Лісова» знову курсують у звичайному режимі.
Рух поїздів на «червоній» лінії метро у Києві достроково відновили
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві відновлено повноцінний рух червоною гілкою метро: поїзди між станціями «Академмістечко» – «Лісова» знову курсують у звичайному режимі. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

Після нещодавніх обстрілів працівники метрополітену оперативно провели масштабні відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків одразу долучилися фахівці нічної зміни, а зранку – й денні бригади. Усього знадобилося 13 годин безперервної роботи, аби відновити безпечне сполучення між станціями.

Фахівці з’єднали десятки комунікацій, перевірили системи сигналізації, живлення, керування та протестували безпеку інфраструктури. Перед тим як запустити рух для пасажирів, ділянкою пройшов тестовий поїзд.

Нагадаємо, що через російський обстріл було пошкоджено ділянку червоної гілки київського метрополітену між станціями «Лісова» та «Арсенальна». Для забезпечення пересування пасажирів на цій ділянці було запущено дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді