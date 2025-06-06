Движение поездов на «красной» линии метро в Киеве досрочно восстановили

Поезда между станциями «Арсенальная» – «Лесная» снова курсируют в обычном режиме.

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В Киеве полностью восстановлено движение по красной ветке метро: поезда между станциями «Академгородок» – «Лесная» снова ходят по расписанию. Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

После недавних обстрелов сотрудники метрополитена оперативно провели масштабные восстановительные работы. К ликвидации последствий сразу приступили специалисты ночной смены, а утром присоединились и дневные бригады. Всего понадобилось 13 часов непрерывной работы, чтобы восстановить безопасное сообщение между станциями.

Специалисты подключили десятки коммуникаций, проверили системы сигнализации, электропитания, управления и протестировали безопасность инфраструктуры. Перед запуском движения для пассажиров по участку прошел тестовый поезд.

Напомним, что из-за российского обстрела был поврежден участок красной ветки киевского метрополитена между станциями «Лесная» и «Арсенальная». Для обеспечения передвижения пассажиров на этом участке был запущен дублирующий автобусный маршрут № 1М.

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