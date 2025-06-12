Завершен второй этап возвращения тяжелораненых воинов в рамках стамбульских договоренностей, фото

Владимир Зеленский сообщил о возвращении защитников ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы из российского плена.

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Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном возвращении домой украинских военнослужащих, которые находились в российском плену. Среди освобожденных — бойцы Вооруженных Сил, Нацгвардии и пограничной службы. Все они нуждаются в медицинской помощи, которая будет им предоставлена в полном объеме.

«Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена необходимая помощь», — заявил глава государства.

Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжело больных украинских защитников. Президент подчеркнул, что государство продолжает работу над тем, чтобы вернуть из плена каждого.

«Благодарим каждого, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине», — отметил Зеленский.

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