В Киеве проходит «Марш Равенства» — центр столицы перекрыт, много полиции, фото и видео

В Киеве 14 июня КиевПрайд проводит "Марш Равенства" в центре города. Это акция за права, свободу и равенство для ЛГБТИК+ людей в Украине. В этой связи ограничено движение транспорта и частично изменена работа метро.
Станция метро «Театральная» закрыта на вход и выход. Поезда проходят мимо станции без остановки. Также временно недоступна пересадка между станциями Театральная и Золотые ворота.
Изменения будут продолжаться до завершения мер. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.
Также перекрыто:
Возможные перекрытия:
Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и при возможности выбирать альтернативные пути передвижения.
В Киеве очень много полиции, для участия в мероприятии зарегистрировалось 800 человек. На "Марше Равенства" присутствует посол ЕС Катарина Матернова.
Фото и видео "Громадське", Телеграф
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