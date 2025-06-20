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Ночная атака дронов повредила инфраструктуру железнодорожного вокзала в Одессе

08:14, 20 июня 2025
В Одессе из-за атаки российских дронов был поврежден железнодорожный вокзал.
Ночная атака дронов повредила инфраструктуру железнодорожного вокзала в Одессе
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В ночь на 20 июня железнодорожный вокзал Одессы получил повреждения в результате атаки дронов. Как сообщили в «Укрзализныце», поражены контактная сеть и рельсошпальная решётка.

Несмотря на повреждения, пострадавших в результате атаки нет. Специалисты уже работают над восстановлением инфраструктуры.

В компании также заверили, что движение поездов в настоящее время осуществляется по графику.

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Одесса война Укрзализныця

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