Адвокат 12 лет стремилась стать судьей, но смогла продержаться в суде лишь год

Судья Наталья Скрынникова, которая была назначена на должность только в 2024 году, неожиданно завершила карьеру судьи.

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Высший совет правосудия 19 июня 2025 года удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию, которое подала судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Наталья Скрынникова.

На должность судьи Наталья Скрынникова была назначена Указом Президента только 8 мая 2024 года.

А уже 25 мая 2025 года судья направила в ВСП заявление об увольнении по собственному желанию.

Интересно, что стать судьей Наталья Скрынникова пыталась с 2012 года. Она является участником третьего отбора на должности судей, который проходил в 2012-2013 годах.

В 2013 году Наталья Скрынникова удачно сдала квалификационный экзамен и была зачислена в резерв.

Впрочем, до конкурса на должность судьи дело дошло только в 2015 году после формирования нового полномочного состава ВККС, поскольку полномочия предыдущего состава были прекращены в результате событий Майдана 2013-2014 годов.

В сентябре 2015 года ВККС рекомендовала назначить Наталью Скрынникову на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области.

А 26 мая 2016 года Высший совет юстиции внес Президенту представление о назначении Натальи Скрынниковой на должность судьи сроком пять лет.

Однако с назначением на должность судьи снова возникли проблемы – в результате изменений в Конституцию в 2016 году и в связи с введением нового законодательства в сфере судоустройства, представление ВСЮ рассмотрено по существу Президентом не было. Как следствие, представление было возвращено уже в Высший совет правосудия, а в 2017 году Высший совет правосудия вернул рекомендацию на назначение Наталии Скрынниковой в ВККС.

В 2019 году Наталья Скрынникова снова решила принять участие в конкурсе на должность судьи – для кандидатов на должности судей местных судов, рассмотрение представлений которых не было завершено в 2016 году, ВККС тогда объявила отдельный конкурс на 35 вакантных должностей судей.

Однако очередная судебная реформа, которая привела к тому, что в ноябре 2019 года ВККС снова потеряла полномочный состав, и в этот раз помешала кандидатке получить должность судьи.

После возобновления в 2023 году работы ВККС в новом полномочном составе Наталья Скрынникова снова решила стать судьей.

В конце 2023 года ВККС решила завершить конкурс на 35 вакантных должностей судей, объявленный предыдущим составом Комиссии.

19 декабря 2023 года Комиссия внесла в ВСП рекомендацию о назначении Натальи Скрынниковой на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области.

На момент внесения указанной рекомендации Наталья Скрынникова осуществляла адвокатскую деятельность.

Наконец, 25 января 2024 года Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении Натальи Скрынниковой на должность судьи.

«Прошу принять справедливое и законное решение о внесении представления» – сообщила во время заседания ВСП Наталья Скрынникова.

Интересно, что членов Совета правосудия тогда заинтересовало, насколько Наталья Скрынникова готова работать судьей.

«Как вы чувствуете, вами еще не потеряна квалификация для работы судьей?», - спросила член ВСП Татьяна Бондаренко.

«Квалификацию я не потеряла. Я занимаюсь адвокатской практикой и участвую в судебных заседаниях. Я уверена в своих знаниях», - ответила Наталья Скрынникова.

Однако в итоге «продержалась» Наталья Скрынникова в должности судьи чуть больше года.

Это при том, что осуществлять правосудие она начала не сразу после назначения – в июле-сентябре 2024 года судья еще проходила начальную подготовку судей в Национальной школе судей.

Напомним, что 6 февраля 2025 года по собственному желанию также уволился судья Подольского райсуда города Киева Александр Красноборов, который проработал на должности судьи около полугода.

Автор: Вячеслав Хрипун

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