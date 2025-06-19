Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решение в РФ, в том числе Путиным.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в очередной раз отметил, что нужно реальное прекращение огня и Украина к этому готова. Также он подчеркнул, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решение в РФ, включая Путина.

Зеленский также добавил, что желательно завершить войну в этом сроке президента США Дональда Трампа и рассчитывает на его поддержку.

Президент рассказал, что сегодня утром лично посетил место попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве. По его словам, ракета прошла через все этажи здания в подвал и унесла жизни 23 человек.

"Это сознательный террор, то же, что русская армия при Путине делала повсюду: от Чечни до Сирии. Это единственное, что Путин и РФ умеют делать действительно качественно – убивать и разрушать", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что это именно та плоскость, которая до сих пор объединяет РФ с такими режимами, как в Иране или в Северной Корее.

"Сейчас РФ пытается спасти иранскую ядерную программу – иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников упускает возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя разрешать агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами", - сообщил Зеленский.

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