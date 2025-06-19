Бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися в будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення в РФ, зокрема з Путіним.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні вкотре зазначив, що потрібне реальне припинення вогню і Україна до цього готова. Також він підкреслив, що готовий зустрічатися в будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення в РФ, зокрема з Путіним, який "пересидів конституційні повноваження щонайменше на 3 терміни".

Зеленський також додав, що бажано завершити війну в цьому терміні президента США Дональда Трампа і він розраховує на його підтримку.

Президент розповів, що сьогодні вранці особисто відвідав місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві. За його словами, ракета пройшла через усі поверхи будівлі до підвалу і забрала життя 23 людей.

"Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і РФ вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати" – наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що це саме та площина, яка й досі об’єднує РФ з такими режимами, як в Ірані чи в Північній Кореї.

"Зараз РФ намагається врятувати іранську ядерну програму - інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами", - повідомив Зеленський.

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