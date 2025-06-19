Трамп ухвалить рішення щодо Ірану протягом наступних двох тижнів, — Білий дім

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт , президент США заявив, що «існує значна ймовірність переговорів, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися».

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, президента США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану протягом наступних двох тижнів.

За її словами, президент США заявив, що «існує значна ймовірність переговорів, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися».

«З огляду на те, що найближчим часом може з’явитися серйозна можливість для переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я ухвалю рішення про Іран протягом наступних двох тижнів», — передала слова Трампа речниця Білого дому.

Нагадаємо, що Іран вперше провів прямі переговори зі США на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

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