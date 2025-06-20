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Верховний Суд пояснив, як кваліфікувати отримання викладачем хабаря за успішне складення студентом предметів екзаменаційної сесії

08:30, 20 червня 2025
Під час оцінювання поточної успішності знань студента викладач не виконує організаційно-розпорядчих функцій, а тому не може вважатися службовою особою.
Верховний Суд пояснив, як кваліфікувати отримання викладачем хабаря за успішне складення студентом предметів екзаменаційної сесії
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Викладач під час оцінювання поточної успішності знань студента не виконує організаційно-розпорядчих функцій, а тому не може вважатися службовою особою. Отримання викладачем неправомірної вигоди за позитивне оцінювання поточної форми контролю знань студента повинно кваліфікуватися за ст. 354 КК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 6 травня 2025 року по справі №640/2671/18.

Обставини справи

Професор кафедри організації виробництва та управління персоналом на виконання раніше досягнутої домовленості одержала від студентки неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2500 грн за вчинення нею в інтересах цієї студентки дій з використанням наданого їй становища, а саме – успішної здачі двох предметів екзаменаційної сесії.

Місцевий суд визнав винуватою та засудив обвинувачену за ч. 3 ст. 354 КК та визнав невинуватою у пред’явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 366 КК і виправдав, оскільки не доведено, що в її діянні є склад кримінального правопорушення.

Апеляційний суд змінив цей вирок, відповідно до ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК звільнив засуджену від призначеного покарання за ч. 3 ст. 354 КК.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що суд апеляційної інстанції належним чином не перевірив та не спростував доводи сторони обвинувачення про помилкову зміну місцевим судом кваліфікації інкримінованого засудженій діяння з ч. 3 ст. 368 КК на ч. 3 ст. 354 КК. Обвинувачення за ч. 3 ст. 354 КК особі не було висунуто, а тому порушено її права, передбачені пунктами 1, 5 ч. 3 ст. 42 КПК.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду. ККС ВС вказав, що у цьому провадженні засудженою було отримано кошти за оцінювання поточної форми контролю знань студента. за результатами здачі поточної успішності не присвоюється певний освітньо-кваліфікаційний рівень студенту.

Має місце оцінювання знань студента у межах виконання викладацьких обов’язків. Викладач під час оцінювання поточної успішності знань студента не виконує організаційно-розпорядчих функцій, а тому не може вважатися службовою особою.

Таким чином у цьому провадженні суди правильно кваліфікували вчинене засудженою діяння за ч. 3 ст. 354 КК. Засуджена чітко розуміла, за які діяння її притягують до кримінальної відповідальності, висловлювала свою позицію у судових засіданнях щодо висунутого обвинувачення.

Суди перекваліфікували інкриміновані засудженій діяння з більш тяжчого складу кримінального правопорушення на менш тяжчий, і ці склади кримінальних правопорушень фактично розмежовуються за ознакою суб’єкта вчинення кримінально-караного діяння.

Якщо обвинувачений є службовою особою, – може йтися про вчинення ним корупційного діяння, яке передбачене ст. 368 КК; якщо ж має місце вчинення кримінально-караного діяння з неправомірною вигодою особою, яка не є службовою – йдеться про ст. 354 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд хабар судова практика ККС ВС студенти

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Верховний Суд пояснив, як кваліфікувати отримання викладачем хабаря за успішне складення студентом предметів екзаменаційної сесії

Під час оцінювання поточної успішності знань студента викладач не виконує організаційно-розпорядчих функцій, а тому не може вважатися службовою особою.

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