Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд объяснил, как квалифицировать получение преподавателем взятки за успешную сдачу студентом предметов экзаменационной сессии

08:30, 20 июня 2025
При оценке текущей успеваемости студента преподаватель не выполняет организационно-распорядительных функций и поэтому не может считаться должностным лицом.
Верховный Суд объяснил, как квалифицировать получение преподавателем взятки за успешную сдачу студентом предметов экзаменационной сессии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Преподаватель при оценке текущей успеваемости студента не выполняет организационно-распорядительных функций и поэтому не может считаться должностным лицом. Получение преподавателем неправомерной выгоды за положительную оценку текущей формы контроля знаний студента должно квалифицироваться по ст. 354 УК. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 6 мая 2025 года по делу №640/2671/18.

Обстоятельства дела

Профессор кафедры организации производства и управления персоналом, во исполнение ранее достигнутой договоренности, получила от студентки неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 2500 грн за совершение ею в интересах этой студентки действий с использованием предоставленного ей положения, а именно – успешную сдачу двух предметов экзаменационной сессии.

Местный суд признал обвиняемую виновной и осудил по ч. 3 ст. 354 УК, а по предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 366 УК признал невиновной и оправдал, поскольку не было доказано наличие в ее деянии состава уголовного правонарушения.

Апелляционный суд изменил этот приговор, в соответствии со ст. 49 и ч. 5 ст. 74 УК освободил осужденную от назначенного наказания по ч. 3 ст. 354 УК.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что суд апелляционной инстанции надлежащим образом не проверил и не опроверг доводы стороны обвинения об ошибочной смене местным судом квалификации инкриминируемого осужденной деяния с ч. 3 ст. 368 УК на ч. 3 ст. 354 УК. Обвинение по ч. 3 ст. 354 УК лицу не было предъявлено, а потому нарушены ее права, предусмотренные пунктами 1, 5 ч. 3 ст. 42 УПК.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений определение апелляционного суда. КУС ВС указал, что в этом производстве осужденной были получены средства за оценку текущей формы контроля знаний студента. По результатам сдачи текущей успеваемости студенту не присваивается определенный образовательно-квалификационный уровень.

Имеет место оценка знаний студента в рамках выполнения преподавательских обязанностей. Преподаватель при оценке текущей успеваемости студента не выполняет организационно-распорядительных функций, а поэтому не может считаться должностным лицом.

Таким образом, в этом производстве суды правильно квалифицировали совершенное осужденной деяние по ч. 3 ст. 354 УК. Осужденная четко понимала, за какие деяния ее привлекают к уголовной ответственности, выражала свою позицию в судебных заседаниях относительно выдвинутого обвинения.

Суды переквалифицировали инкриминированные осужденной деяния с более тяжкого состава уголовного правонарушения на менее тяжкий, и эти составы уголовных правонарушений фактически разграничиваются по признаку субъекта совершения уголовно-наказуемого деяния.

Если обвиняемый является должностным лицом, – может идти речь о совершении им коррупционного деяния, предусмотренного ст. 368 УК; если же имеет место совершение уголовно-наказуемого деяния с неправомерной выгодой лицом, не являющимся должностным, – речь идет о ст. 354 УК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховный Суд взятка судебная практика КУС ВС студенты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, как квалифицировать получение преподавателем взятки за успешную сдачу студентом предметов экзаменационной сессии

При оценке текущей успеваемости студента преподаватель не выполняет организационно-распорядительных функций и поэтому не может считаться должностным лицом.

Адвокат 12 лет стремилась стать судьей, но смогла продержаться в суде лишь год

Судья Наталья Скрынникова, которая была назначена на должность только в 2024 году, неожиданно завершила карьеру судьи.

Закон о ведении налоговой реестра банковских счетов граждан нужен для адаптации платежей к зоне евро — Сергей Марченко

По словам министра финансов Сергея Марченко, для присоединения к единой зоне платежей в евро Верховной Раде придется принять закон о реестре банковских счетов и сейфов.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа, как быть с кандидатами в судьи, которые легально получат иностранное гражданство

Закон разрешает иметь несколько гражданств, но не дает ответа на вопрос – как быть с гражданами Украины, которые легально приобретут иностранное гражданство и затем будут претендовать на государственные должности.

Приговоров по превышению полномочий служащими ТЦК пока нет — ВСК заслушала данные о результатах расследований

Некоторые служащие ТЦК, совершавшие нарушения, направлены в зону боевых действий, но приговоров по расследованиям пока нет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду