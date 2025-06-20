Верховный Суд объяснил, как квалифицировать получение преподавателем взятки за успешную сдачу студентом предметов экзаменационной сессии

При оценке текущей успеваемости студента преподаватель не выполняет организационно-распорядительных функций и поэтому не может считаться должностным лицом.

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Преподаватель при оценке текущей успеваемости студента не выполняет организационно-распорядительных функций и поэтому не может считаться должностным лицом. Получение преподавателем неправомерной выгоды за положительную оценку текущей формы контроля знаний студента должно квалифицироваться по ст. 354 УК. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 6 мая 2025 года по делу №640/2671/18.

Обстоятельства дела

Профессор кафедры организации производства и управления персоналом, во исполнение ранее достигнутой договоренности, получила от студентки неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 2500 грн за совершение ею в интересах этой студентки действий с использованием предоставленного ей положения, а именно – успешную сдачу двух предметов экзаменационной сессии.

Местный суд признал обвиняемую виновной и осудил по ч. 3 ст. 354 УК, а по предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 366 УК признал невиновной и оправдал, поскольку не было доказано наличие в ее деянии состава уголовного правонарушения.

Апелляционный суд изменил этот приговор, в соответствии со ст. 49 и ч. 5 ст. 74 УК освободил осужденную от назначенного наказания по ч. 3 ст. 354 УК.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что суд апелляционной инстанции надлежащим образом не проверил и не опроверг доводы стороны обвинения об ошибочной смене местным судом квалификации инкриминируемого осужденной деяния с ч. 3 ст. 368 УК на ч. 3 ст. 354 УК. Обвинение по ч. 3 ст. 354 УК лицу не было предъявлено, а потому нарушены ее права, предусмотренные пунктами 1, 5 ч. 3 ст. 42 УПК.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений определение апелляционного суда. КУС ВС указал, что в этом производстве осужденной были получены средства за оценку текущей формы контроля знаний студента. По результатам сдачи текущей успеваемости студенту не присваивается определенный образовательно-квалификационный уровень.

Имеет место оценка знаний студента в рамках выполнения преподавательских обязанностей. Преподаватель при оценке текущей успеваемости студента не выполняет организационно-распорядительных функций, а поэтому не может считаться должностным лицом.

Таким образом, в этом производстве суды правильно квалифицировали совершенное осужденной деяние по ч. 3 ст. 354 УК. Осужденная четко понимала, за какие деяния ее привлекают к уголовной ответственности, выражала свою позицию в судебных заседаниях относительно выдвинутого обвинения.

Суды переквалифицировали инкриминированные осужденной деяния с более тяжкого состава уголовного правонарушения на менее тяжкий, и эти составы уголовных правонарушений фактически разграничиваются по признаку субъекта совершения уголовно-наказуемого деяния.

Если обвиняемый является должностным лицом, – может идти речь о совершении им коррупционного деяния, предусмотренного ст. 368 УК; если же имеет место совершение уголовно-наказуемого деяния с неправомерной выгодой лицом, не являющимся должностным, – речь идет о ст. 354 УК.

Автор: Наталя Мамченко

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