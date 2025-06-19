Трамп примет решение по Ирану в течение следующих двух недель, — Белый дом

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США заявил, что «существует значительная вероятность переговоров, которые могут состояться, а могут и не состояться».

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, президент США Дональд Трамп примет решение по Ирану в течение следующих двух недель.

По ее словам, президент США заявил, что «существует значительная вероятность переговоров, которые могут состояться, а могут и не состояться».

«Учитывая, что в ближайшее время может появиться серьезная возможность для переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться, я приму решение об Иране в течение следующих двух недель», — передала слова Трампа пресс-секретарь Белого дома.

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