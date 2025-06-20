Адвокат 12 років прагнула стати суддею, але змогла протриматися в суді лише рік

Суддя Наталя Скриннікова, яка була призначена на посаду лише у 2024 році, несподівано завершила кар’єру судді.

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Вища рада правосуддя 19 червня 2025 року задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням, яку подала суддя Господарського суду Дніпропетровської області Наталя Скриннікова.

На посаду судді Наталя Скриннікова була призначена Указом Президента лише 8 травня 2024 року.

А вже 25 травня 2025 року суддя надіслала до ВРП заяву про звільнення за власним бажанням.

Цікаво, що стати суддею Наталя Скриннікова намагалася з 2012 року. Вона є учасником третього добору на посади суддів, який проходив у 2012-2013 роках.

У 2013 році Наталя Скриннікова вдало склала кваліфікаційний іспит і була зарахована до резерву.

Втім, до конкурсу на посаду судді справа дійшла тільки у 2015 році після формування нового повноважного складу ВККС, оскільки повноваження попереднього складу були припинені внаслідок подій Майдану 2013-2014 років.

У вересні 2015 року ВККС рекомендувала призначити Наталю Скриннікову на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області.

А 26 травня 2016 року Вища рада юстиції внесла Президенту подання про призначення Наталі Скриннікової на посаду судді строком на п’ять років.

Однак з призначенням на посаду судді знову виникли проблеми – внаслідок змін до Конституції у 2016 році та у зв’язку з запровадженням нового законодавства у сфері судоустрою, подання ВРЮ розглянуто по суті Президентом не було. Відтак, подання було повернуте вже у Вищу раду правосуддя, а у 2017 році Вища рада правосуддя повернула рекомендацію на призначення Наталі Скринніковою до ВККС.

У 2019 році Наталя Скриннікова знову вирішила взяти участь у конкурсі на посаду судді – для кандидатів на посади суддів місцевих судів, розгляд подань яких не був завершений у 2016 році, ВККС тоді оголосила окремий конкурс на 35 вакантних посад суддів.

Однак чергова судова реформа, яка призвела до того, що у листопаді 2019 року ВККС знову втратила повноважний склад, і в цей раз завадила кандидатці отримати посаду судді.

Після відновлення у 2023 році діяльності ВККС у новому повноважному складі Наталя Скриннікова знову вирішила стати суддею.

Наприкінці 2023 року ВККС вирішила завершити конкурс на 35 вакантних посад суддів, оголошений попереднім складом Комісії.

19 грудня 2023 року Комісія внесла до ВРП рекомендацію про призначення Наталі Скриннікової на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області.

На момент внесення вказаної рекомендації Наталя Скриннікова здійснювала адвокатську діяльність.

Нарешті, 25 січня 2024 року Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Наталі Скриннікової на посаду судді.

«Прошу прийняти справедливе і законне рішення про внесення подання» - повідомила під час засідання ВРП Наталя Скриннікова.

Цікаво, що членів Ради правосуддя тоді зацікавило, наскільки Наталя Скриннікова готова працювати суддею.

«Як ви відчуваєте, наразі вами не втрачена кваліфікація для роботи суддею?», - запитала член ВРП Тетяна Бондаренко.

«Кваліфікацію я не втратила. Я займаюсь адвокатською діяльністю і беру участь в судових засіданнях. Я впевнена у своїх знаннях», - відповіла Наталя Скриннікова.

Однак «протрималася» Наталя Скриннікова на посаді судді трохи більше року.

Це при тому, що здійснювати правосуддя вона почала не одразу після призначення – у липні-вересні 2024 року суддя ще проходила початкову підготовку суддів у Національній школі суддів.

Нагадаємо, що 6 лютого 2025 року за власним бажанням також звільнився суддя Подільського райсуду міста Києва Олександр Красноборов, який пропрацював на посаді судді близько півроку.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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