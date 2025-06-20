Нічна атака дронів пошкодила інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі

У ніч на 20 червня залізничний вокзал Одеси зазнав пошкоджень внаслідок атаки дронів. Як повідомили в «Укрзалізниці», уражено контактну мережу та рейко-шпальну решітку.
Попри пошкодження, постраждалих внаслідок атаки немає. Фахівці вже працюють над відновленням інфраструктури.
У компанії також запевнили, що рух поїздів наразі здійснюється за графіком.
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