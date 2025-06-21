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Удар РФ по Кременчугу: есть прямые попадания на объектах энергетической инфраструктуры, фото

11:15, 21 июня 2025
ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрела.
Удар РФ по Кременчугу: есть прямые попадания на объектах энергетической инфраструктуры, фото
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Ночные взрывы в Кременчуге и районе завершились прямыми попаданиями по объектам энергетической инфраструктуры. Город отмечал дроново-ракетный удар.

В ГСЧС рассказали, что в Кременчугском районе зафиксировано попадание, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Один человек получил травмы средней тяжести.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

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Кременчуг обстрел

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