В 2024 году за сбыт и хранение наркотиков осуждено более 1500 военнослужащих – исследование

Число военных, осужденных за сбыт и хранение наркотических веществ, значительно возросло по сравнению с 2022 годом.

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В 2024 году за сбыт, приобретение и хранение наркотических веществ (ст. 307 и ст. 309 Уголовного кодекса) осужден 1 571 военнослужащий.

Абсолютное большинство военнослужащих в 2024 году осуждено именно по ст. 309 (незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта) УК.

Указанную информацию во время работы VIII Киевского полилога, который прошел в Верховном Суде, обнародовал профессор кафедры права и публичного управления Университета Короля Даниила (Ивано-Франковск) Николай Карчевский.

По данным ученого, количество военнослужащих, осужденных за незаконный оборот наркотиков, по сравнению с началом полномасштабного вторжения сильно выросло.

Так, в 2022 году за сбыт, приобретение и хранение наркотических средств были осуждены 188 военнослужащих, тогда как в 2023 году осуждено уже 1057 военнослужащих.

То есть, в 2024 году осуждено по ст. 307 и ст. 309 УК в 8 раз больше военнослужащих, чем в 2022 году.

«Более 80% военнослужащих были привлечены к ответственности впервые в своей жизни. Война еще и таким образом «отрабатывает» по нашим защитникам», – отметил Николай Карчевский.

Напомним, что председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время работы полилога предложил вернуть присутствие представителей судейского корпуса в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры.

Автор: Вячеслав Хрипун

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