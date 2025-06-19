У 2024 році за збут та зберігання наркотиків засуджено більше 1500 військовослужбовців – дослідження

Кількість військових, засуджених за збут та зберігання наркотичних речовин значно зросла у порівнянні з 2022 роком.

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У 2024 році за збут, придбання та зберігання наркотичних речовин (ст. 307 та ст. 309 Кримінального кодексу) засуджено 1 571 військовослужбовця.

Абсолютна більшість військовослужбовців у 2024 році засуджені саме за ст. 309 (незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту) КК.

Зазначену інформацію під час роботи VIII Київського полілогу, який відбувся у Верховному Суді, оприлюднив професор кафедри права та публічного управління Університету Короля Данила (Івано-Франківськ) Микола Карчевський.

За даними науковця, кількість військовослужбовців, засуджених за незаконний обіг наркотиків у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення сильно зросла.

Так, у 2022 році за збут, придбання та зберігання наркотичних засобів було засуджено 188 військовослужбовців, тоді як у 2023 році засуджено вже 1057 військовослужбовців.

Тобто у 2024 році засуджено за ст. 307 та ст. 309 КК у 8 разів більше військовослужбовців, ніж у 2022 році.

«Більше 80% військовослужбовців були притягнуті до відповідальності вперше у своєму житті. Війна ще й таким чином «відпрацьовує» по наших захисниках», - зазначив Микола Карчевський.

Нагадаємо, що голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час роботи полілогу запропонував повернути присутність представників суддівського корпусу у складі кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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