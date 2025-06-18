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Експосол США в Україні Бріджит Брінк іде в Конгрес – балотується в рідному Мічигані

19:25, 18 червня 2025
Бріджит Брінк, яка очолювала посольство США в Україні, оголосила про участь у виборах до Конгресу.
Експосол США в Україні Бріджит Брінк іде в Конгрес – балотується в рідному Мічигані
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Американська дипломатка Бріджит Брінк, яка майже три роки очолювала посольство США в Україні, оголосила про намір балотуватися до Палати представників США у своєму рідному штаті Мічиган.

У відеозверненні Брінк розповіла про своє коріння та досвід дипломатичної служби, зокрема й на посаді посла в Україні.

У ролику вона також розкритикувала президента Дональда Трампа, через те, що він «продовжує тиснути на нашого демократичного союзника – Україну, а не на агресора – Росію». Брінк підкреслила, що «Умиротворення диктатора ніколи не призводило і не призведе до досягнення сталого миру» і саме через це вона вирішила піти у відставку, щоб мати змогу відкрито заявляти про свої переконання.

В інтерв’ю The Detroit News Брінк розповіла, що після повернення до США мала пропозиції з бізнесу, науки та неурядового сектору, однак вирішила обрати політичну кар’єру.

Як представниця Демократичної партії, Брінк планує взяти участь у проміжних виборах до Конгресу США 2026 року в 7-му окрузі Мічигану, де її основним суперником стане республіканець Том Барретт, чинний член Палати представників.

The Detroit News зазначає, що цей округ є одним із найконкурентніших у США, тож боротьба буде запеклою, а її результати – непередбачуванні.

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США

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