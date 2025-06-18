Європейські стандарти та соцжитло: парламент готує масштабні зміни у сфері житлової політики

Україна бере курс на європейський підхід у житловій сфері.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готуються до масштабної реформи у сфері житлової політики. Як заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, перед Верховною Радою стоїть важливе завдання — скасування застарілого радянського Житлового кодексу та впровадження європейських стандартів у житловій сфері.

За її словами, Україна працює у співпраці з міжнародними інституціями, зокрема ООН, Світовим банком і Міжнародною організацією з міграції, щоб адаптувати законодавство до норм ЄС. У фокусі — доступність житла, зокрема через створення умов для розвитку соціального житла, яке можна буде орендувати за помірну плату — 20–30% від сімейного доходу.

Шуляк також наголосила на важливості підтримки внутрішньо переміщених осіб, кількість яких офіційно перевищує 5 мільйонів. Для них уже діють програми «єВідновлення» (компенсації за зруйноване житло) та «єОселя» (пільгове іпотечне кредитування). Майже 20 тисяч родин вже скористались останньою.

Депутатка вказала, що Україна має розробляти й адаптувати житлові рішення і як основу повернення українців додому і збереження молоді в країні.

Як раніше ми повідомляли, в Україні хочуть запровадити компенсації ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.