Европейские стандарты и соцжилье: парламент готовит масштабные изменения в сфере жилищной политики

Украина берет курс на европейский подход в жилищной сфере.

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В Украине готовятся к масштабной реформе в сфере жилищной политики. Как заявила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, перед Верховной Радой стоит важная задача — отмена устаревшего советского Жилищного кодекса и внедрение европейских стандартов в жилищной сфере.

По ее словам, Украина работает в сотрудничестве с международными институтами, в частности ООН, Всемирным банком и Международной организацией по миграции, чтобы адаптировать законодательство к нормам ЕС. В фокусе — доступность жилья, в том числе за счет создания условий для развития социального жилья, которое можно будет арендовать по умеренной цене — 20–30% от семейного дохода.

Шуляк также подчеркнула важность поддержки внутренне перемещенных лиц, количество которых официально превышает 5 миллионов. Для них уже действуют программы «єВідновлення» (компенсации за разрушенное жилье) и «єОселя» (льготное ипотечное кредитование). Почти 20 тысяч семей уже воспользовались последней.

Депутат указала, что Украине необходимо разрабатывать и адаптировать жилищные решения и как основу возвращения украинцев домой, и как средство сохранения молодежи в стране.

Как сообщалось ранее, в Украине планируют ввести компенсации ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях.

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