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Олесь Довгий складывает мандат: в Раде станет на одного депутата меньше

18:50, 18 июня 2025
Внефракционный народный депутат Олесь Довгий сообщил о сложении мандата и завершении политической карьеры.
Олесь Довгий складывает мандат: в Раде станет на одного депутата меньше
Источник фото: Униан
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Внефракционный народный депутат Олесь Довгий заявил о выходе из политики и сообщил, что подал заявление о прекращении депутатских полномочий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Иду из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата», — кратко отметил Довгий.

Поскольку парламентарий был избран по мажоритарной системе, после того как Верховная Рада проголосует за его освобождение, общее количество народных депутатов сократится до 398.

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