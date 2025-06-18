Олесь Довгий складывает мандат: в Раде станет на одного депутата меньше

Внефракционный народный депутат Олесь Довгий сообщил о сложении мандата и завершении политической карьеры.

Источник фото: Униан

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Внефракционный народный депутат Олесь Довгий заявил о выходе из политики и сообщил, что подал заявление о прекращении депутатских полномочий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Иду из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата», — кратко отметил Довгий.

Поскольку парламентарий был избран по мажоритарной системе, после того как Верховная Рада проголосует за его освобождение, общее количество народных депутатов сократится до 398.

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