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Олесь Довгий складає мандат: у Раді стане на ще одного депутата менше

18:50, 18 червня 2025
Позафракційний народний депутат Олесь Довгий повідомив про складання мандата і завершення політичної кар’єри.
Олесь Довгий складає мандат: у Раді стане на ще одного депутата менше
Джерело фото: Уніан
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Позафракційний народний депутат Олесь Довгий заявив про вихід з політики та повідомив, що подав заяву про припинення депутатських повноважень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата», — коротко зазначив Довгий.

Оскільки парламентар був обраний за мажоритарною системою, після того, як Верховна Рада проголосує за його звільнення, загальна кількість народних депутатів зменшиться до 398.

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