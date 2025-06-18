Олесь Довгий складає мандат: у Раді стане на ще одного депутата менше

Позафракційний народний депутат Олесь Довгий повідомив про складання мандата і завершення політичної кар’єри.

Джерело фото: Уніан

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Позафракційний народний депутат Олесь Довгий заявив про вихід з політики та повідомив, що подав заяву про припинення депутатських повноважень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата», — коротко зазначив Довгий.

Оскільки парламентар був обраний за мажоритарною системою, після того, як Верховна Рада проголосує за його звільнення, загальна кількість народних депутатів зменшиться до 398.

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