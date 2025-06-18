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Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк идет в Конгресс – баллотируется в родном Мичигане

19:25, 18 июня 2025
Бриджит Бринк, которая возглавляла посольство США в Украине, объявила об участии в выборах в Конгресс.
Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк идет в Конгресс – баллотируется в родном Мичигане
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Американская дипломатка Бриджит Бринк, которая почти три года возглавляла посольство США в Украине, объявила о намерении баллотироваться в Палату представителей США в своем родном штате Мичиган.

В видеообращении Бринк рассказала о своем происхождении и опыте дипломатической службы, в том числе на посту посла в Украине.

В ролике она также раскритиковала президента Дональда Трампа за то, что он «продолжает давить на нашего демократического союзника — Украину, а не на агрессора — Россию». Бринк подчеркнула, что «умиротворение диктатора никогда не приводило и не приведет к достижению устойчивого мира», и именно поэтому она решила уйти в отставку, чтобы иметь возможность открыто заявлять о своих убеждениях.

В интервью The Detroit News Бринк рассказала, что после возвращения в США получила предложения из бизнеса, науки и неправительственного сектора, однако выбрала политическую карьеру.

Как представительница Демократической партии, Бринк планирует участвовать в промежуточных выборах в Конгресс США в 2026 году по 7-му округу Мичигана, где ее основным соперником станет республиканец Том Барретт, действующий член Палаты представителей.

The Detroit News отмечает, что этот округ является одним из самых конкурентных в США, поэтому борьба будет напряженной, а ее результаты — непредсказуемыми.

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США

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