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В Нацгвардии внедрили новую систему обеспечения водой — теперь в дойпаках

12:33, 22 июня 2025
Командующий НГУ Александр Пивненко подчеркнул, что новая система повышает мобильность и эффективность военной логистики.
В Нацгвардии внедрили новую систему обеспечения водой — теперь в дойпаках
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Национальная гвардия Украины внедрила инновационную систему обеспечения личного состава питьевой водой — в гибких пакетах типа «дой-пак». Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

По его словам, такая система широко используется в армиях других стран, в частности США, и обладает рядом преимуществ в боевых условиях.

Одна из установок, которая уже работает в НГУ, обеспечивает розлив до 10–15 пакетов в минуту. Это позволяет оперативно и безопасно организовать водоснабжение в полевых условиях.

Пакеты объемом 0,25 л имеют ряд преимуществ:

Минимальный вес — максимум эффективности. Пакеты значительно легче бутылок или фляг, занимают меньше места в снаряжении, идеально подходят для плотного размещения в транспорте, бронемашинах или индивидуальных рюкзаках.

Удобно пить воду на ходу. Штуцер позволяет утолить жажду, не открывая полностью упаковку — без лишних движений и потерь воды даже в движении.

Гигиена и безопасность. Одноразовая герметичная порция минимизирует риск заражения всей воды в случае повреждения. Один пакет — фактически порция для одного бойца. Снова — гигиена.

Универсальная доставка: доставка дронами — на передовые позиции; размещение в карманах, рюкзаках, разгрузках — для личного ношения.

Точное дозирование — контроль обеспечения бойцов. Порционная фасовка позволяет рационально распределять запасы — особенно в условиях длительных или интенсивных боевых действий.

Прочность и выносливость. Пакеты выдерживают падения, устойчивы к проколам и перепадам температур.

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военные армия военнослужащие вода

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