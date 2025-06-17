Верховный Суд рассмотрел спор о выплате дополнительного вознаграждения в 100 тысяч грн в связи с заболеванием, связанным с защитой Родины

Верховный Суд указал, что суды должны были обязательно установить обстоятельства, подтверждающие наличие или отсутствие оснований для получения истцом увеличенного до 100 000 гривен в месяц дополнительного вознаграждения.

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В июне 2023 года военный обратился с иском, в котором просил суд признать противоправной бездеятельность воинской части относительно непроведения с ним окончательного расчета при увольнении, заключающуюся в неначислении и невыплате дополнительного денежного вознаграждения в размере до 100 000 гривен в соответствии с постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» за период с 17 октября по 16 декабря 2022 года пропорционально дням пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое.

Соответственно, просил суд обязать воинскую часть начислить и выплатить дополнительное денежное вознаграждение в размере до 100 000 гривен, а также осуществить начисление и выплату среднего заработка за время задержки расчета при увольнении с воинской службы за период с 24 марта 2023 года до дня фактической выплаты причитающихся сумм дополнительного денежного вознаграждения.

Обстоятельства дела

Истец указывал, что в период с 17 октября по 16 декабря 2022 года находился на лечении в связи с заболеванием, которое привело к увечью и связано с защитой Родины. Поскольку такое заболевание получено им в период непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он имеет право на выплату дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен.

Решением Харьковского окружного административного суда от 6 сентября 2023 года, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 2 апреля 2024 года, в удовлетворении административного иска отказано.

Суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что материалы дела не содержат доказательств получения истцом ранения (контузии, травмы, увечья) при непосредственном участии во время выполнения обязанностей воинской службы, а именно во время боевых действий. Поэтому факт заболевания, которое указано в его истории болезни штатной ВВК воинской части от 9 января 2023 года как – «Заболевание, ДА, связанное с защитой Родины», не дает основания согласно постановлению №168 для получения во время лечения увеличенного до 100 000 гривен дополнительного вознаграждения.

В кассационной жалобе истец указал, что суды отказали по тем основаниям, что законодатель предусматривает получение дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен именно в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, а у истца, как отметили суды, согласно истории болезни штатной ВВК установлено именно «заболевание».

В то же время, суды оставили без внимания имеющуюся в материалах дела справку воинской части, которая выдана на основании приказов командира этой же воинской части относительно непосредственного участия истца в определенные периоды в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Учитывая изложенное, заявитель отстаивает мнение о том, что полученное им заболевание, которое обострилось во время его непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, и привело к увечью, связано именно с защитой Родины.

Позиция Верховного Суда

Как отметил Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в постановлении от 5 июня 2025 года по делу 520/16421/23, спорным вопросом в рамках рассмотрения этого дела является право истца в соответствии с постановлением №168 на начисление и выплату увеличенного до 100 000 гривен дополнительного вознаграждения за время пребывания на стационарном лечении.

Суды предыдущих инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходили из того, что истец ранения (контузии, травмы или увечья) во время защиты Родины не получал, участия в боевых действиях не принимал, факт заболевания, которое указано в его истории болезни штатной ВВК воинской части, не дает основания согласно постановлению 168 для получения во время лечения увеличенного до 100 000 гривен дополнительного вознаграждения.

Дополнительное вознаграждение 100 000 гривен выплачивается военнослужащему за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения. Основанием для ее выплаты является соответствующая справка о получении ранения (травмы, контузии, увечья). Условием ее выплаты является получение военнослужащим ранения, связанного с защитой Родины, во время выполнения боевых задач, и этот факт должен быть подтвержден приказом командира о получении ранения (контузии, травмы, увечья), который содержит объективные данные и выводы служебного расследования, которые это подтверждают.

Как усматривается из имеющейся в материалах дела справки воинской части от 24 марта 2023 года, которая выдана на основании боевых приказов командира этой же воинской части и выписки из журнала боевых действий, истец действительно в периоды с 17 июля 2022 года по 28 мая 2022 года, с 30 мая 2022 года по 31 мая 2022 года, с 2 июня 2022 года по 5 октября 2022 года, с 9 октября 2022 года по 16 октября 2022 года, с 17 декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года, с 5 января 2023 года по 19 февраля 2023 года, с 22 марта 2023 года по 24 марта 2023 года принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией против Украины.

Как установлено судами предыдущих инстанций, в соответствии с направлением начальника медицинской службы от 17 октября 2022 года и согласно приказу командира воинской части истец был направлен в воинскую часть на лечение и вернулся с лечения 17 декабря 2022 года.

В материалах дела также имеется заключение штатной ВВК от 3 января 2023 года, по которому истец признан непригодным к воинской службе вследствие заболеваний, связанных с защитой Родины, и справки МСЭК, согласно которым значится, что «Заболевание, да, связаны с защитой Родины» и установлена истцу с 31 января 2023 года III группа инвалидности, а с 23 мая 2023 года II группа инвалидности соответственно.

Суды предыдущих инстанций, одной из оснований для отказа в удовлетворении иска определили отсутствие документов для подтверждения фактов непосредственного участия истца в боевых действиях или обеспечении осуществления соответствующих мероприятий в спорный период, оставив без внимания имеющуюся в материалах дела справку воинской части от 24 марта 2023 года.

Суды также не стали устанавливать причинную связь полученного истцом заболевания с его участием в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией. Речь идет об установлении причинной связи полученного истцом заболевания, которое в дальнейшем привело к увечью, с защитой Родины и чем это подтверждается.

Верховный Суд отметил, что в контексте обстоятельств дела, из которых возник спор, а также учитывая аргументы истца и имеющиеся в материалах дела противоречия, суды предыдущих инстанций должны были бы более тщательно исследовать указанные выше доказательства и дать им оценку.

Такой подход к разрешению спора либо подтвердил бы доводы истца в этой части, либо опроверг бы их. По крайней мере, судебное разбирательство через призму полного и объективного выяснения всех обстоятельств дела не давало бы оснований сомневаться в правильности действий или решений ответчика, а также в соблюдении судами предыдущих инстанций задач и принципов административного судопроизводства.

«Суд этим не пытается сказать, что ответчик что-то нарушил или что его решения/действия относительно невыплаты истцу дополнительного вознаграждения в течение спорного периода имеют признаки противоправности. Суд обращает внимание на эти обстоятельства, поскольку они имеют значение для правильного разрешения спора, тогда как суды предыдущих инстанций обошли их должным вниманием», — отметил Верховный Суд.

В контексте изложенного Суд отмечает, что предметом доказывания по этому делу являются обстоятельства, подтверждающие наличие/отсутствие оснований для получения истцом увеличенного до 100 000 гривен в месяц дополнительного вознаграждения, а потому приведенные обстоятельства были ключевыми и подлежали обязательному установлению в судебном процессе.

В юридической науке понятие «мотивированности» судебного решения занимает самостоятельное место наряду с понятиями «законности» и «обоснованности» в контексте соблюдения принципа верховенства права и права на справедливый суд.

Под мотивированностью понимается полное и всестороннее отражение в решении суда мотивов, которыми он руководствовался при принятии своего решения, при оценке доказательств для установления наличия или отсутствия обстоятельств, на которые стороны ссылались как на основание своих требований и возражений, с указанием, почему определенные доказательства были приняты во внимание или отклонены, и отражение мотивов относительно позиции суда при применении норм материального и процессуального права.

Следовательно, Верховный Суд указал, что суды предыдущих инстанций пришли к преждевременным выводам относительно отказа в удовлетворении исковых требований, не предоставив надлежащей правовой оценки доказательствам и обстоятельствам, которые могут повлиять на правильность разрешения этого дела. Поэтому оспариваемые судебные решения приняты с нарушением требований процессуального права, что является основанием для их отмены с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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