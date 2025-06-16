На трассе в Румынии микроавтобус с украинцами попал в ДТП – 9 человек в больнице

По предварительным данным аварию вызвал водитель легковушки, который заснул за рулем и врезался в микроавтобус.

Фото: Glasul Nordului

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В населенном пункте Вакулешты уезда Ботошаны, что в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с 17 пассажирами из Черновицкой области и легкового автомобиля, зарегистрированного в Румынии. Об этом сообщило местное издание «Glasul Nordului».

На место аварии оперативно прибыли пожарные из Ботошанского и Дорохойского отделов, а также три бригады скорой помощи, в том числе мобильное отделение интенсивной терапии. Пассажирка легковушки, которая сидела рядом с водителем, была заблокирована в салоне. Пожарные освободили ее, после чего медики доставили женщину в больницу в сознательном состоянии для оказания специализированной помощи.

Все 17 пассажиров микроавтобуса, которые находились в салоне, самостоятельно покинули транспортное средство. Медики осмотрели их на месте. Девять человек доставили в больницы для дополнительного обследования: троих - в больницу скорой помощи уезда Ботошаны, еще шестерых - в городскую больницу Дорохоя.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель легкового автомобиля заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

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