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В Венгрии арестовали мужчину за угрозы убить премьера Орбана

20:26, 16 июня 2025
Суд посадил 44-летнего мужчину за угрозы отрубить голову премьер-министру.
В Венгрии арестовали мужчину за угрозы убить премьера Орбана
Фото: Facebook / Orbán Viktor
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Секшардовский районный суд, что в Венгрии, взял под стражу 44-летнего мужчину из региона Тольна, который угрожал отрубить голову премьер-министру Виктору Орбану с помощью меча. Об этом сообщает издание 24.hu.

По данным правоохранителей, мужчина опубликовал в социальных сетях видео, в котором высказывал угрозы в адрес Орбана и других лиц. Во время обыска по месту его жительства полиция изъяла предмет, который мог быть использован для совершения убийства.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Тольна Кисс Иветте сообщила, что подозреваемый дал показания, но их проверка еще продолжается. Национальное расследовательское управление выдвинуло обвинение в подготовке к убийству, что, в случае доказательства вины, предусматривает наказание в виде лишения свободы от одного до пяти лет.

Судья поддержал ходатайство прокуратуры и принял решение о содержании под стражей из-за риска повторения преступления.

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суд убийство Венгрия Орбан

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