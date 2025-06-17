Право на снятие с учета военнообязанных имеют лица, которые уже выбыли за пределы Украины, а не те, что собираются – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что если мужчина лишь собирается выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства, он не может сняться с воинского учета – но такое право имеют те, кто уже выехал.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

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Основанием для снятия с учета военнообязанных могут воспользоваться военнообязанные, которые уже фактически находятся за пределами Украины более 3-х месяцев, обратившись в консульское учреждение по месту пребывания.

Если человек находится на территории Украины и собирается выезжать на постоянное место жительства за границу, то у него такого права нет. То есть, право на снятие с учета военнообязанных имеют лица, которые уже выбыли на срок более 3-х месяцев за пределы Украины.

На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в постановлении от 21 мая 2025 года по делу 280/2880/24.

Суть спора

Мужчина обратился с иском в ТЦК, в котором просил признать противоправной бездеятельность ТЦК относительно неснятия его с воинского учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу в Аргентину.

Указал, что в октябре 2023 года главным управлением Государственной миграционной службы в Запорожской области принято решение относительно оформления истцу документов для выезда за границу на постоянное место жительства, которым фактически предоставлено разрешение на выезд в Аргентину на постоянное проживание.

Представитель истца 27 февраля 2024 года направил в Запорожский районный ТЦК заявление с просьбой снять истца с воинского учета и проставить отметку об этом в военном документе. Однако ТЦК отказал в удовлетворении заявления.

Как установили суды, с целью снятия с регистрации места жительства истец, в установленном законом порядке, 27 февраля 2024 года средствами почтовой связи обратился в ТЦК с заявлением, в котором просил снять его с воинского учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу и проставить отметку об этом в военно-учетном документе.

Однако, письмом от 9 марта 2024 года ТЦК сообщил, что на время действия военного положения введены ограничения относительно выезда военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а потому до окончания военного положения снятие с воинского учета невозможно.

Решением Запорожского окружного админсуда, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного админсуда, в удовлетворении иска отказано.

Суд первой инстанции исходил из предписаний ч. 6 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку в период военного положения и объявленной мобилизации, что имеет место в спорном случае, военнообязанным запрещается изменять место жительства, выезд с места жительства, без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.

Разрешения ТЦК истец не имел, а положения законодательства не определяют такой отдельной и безусловной основы для снятия с воинского учета как оформление документов на постоянное место жительства.

Позиция Верховного Суда

Как указал Верховный Суд, основанием для обращения истца в ТЦК с заявлением о снятии его с воинского учета послужило получение им положительного решения от ГУ ГМС об оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства в Аргентину. Однако Запорожский РТЦК сообщил о том, что на время военного положения введены ограничения относительно выезда мужчин, а потому снятие с воинского учета невозможно.

Согласно пункту 53 Порядка №1487 снятие с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, которые выезжают за границу на срок более 3-х месяцев, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий ТЦК с документами, подтверждающими выезд за границу.

Призывники, военнообязанные и резервисты, которые выезжают за границу на срок до 3-х месяцев, с воинского учета не снимаются.

Как отметил Верховный Суд, законодатель выделяет понятия «снятие с воинского учета» и «исключение из воинского учета», при этом, при снятии с воинского учета законом предусмотрена возможность повторного взятия военнообязанного на такой учет.

Следовательно, разными являются как основания, так и правовые последствия снятия или исключения с воинского учета.

Из анализа положений Закона 2232-XII следует, что граждане, которые подлежат исключению из воинского учета, теряют статус военнообязанного, в то же время снятые с воинского учета продолжают находиться в статусе военнообязанных.

В рассматриваемом деле истец является военнообязанным, который состоит на воинском учете в Запорожском РТЦК.

В то же время истец получил решение органа миграционной службы относительно оформления выезда на постоянное место жительства в Аргентину.

Верховный Суд отметил, что в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, в том числе относительно свободы передвижения, свободного выбора места жительства, права свободно покидать территорию Украины.

«Приведенное свидетельствует, что в период военного положения и объявленной мобилизации, что имело место в спорном случае, военнообязанным запрещается изменять место жительства, выезд с места жительства, без разрешения руководителя соответствующего ТЦК. При этом, положения законодательства, которым урегулированы правоотношения в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации, не определяют такой отдельной и безусловной основы для снятия с воинского учета как оформление документов на постоянное проживание или в случае выезда военнообязанного на постоянное проживание за границу», отметили судьи Верховного Суда.

Кроме того, ВС отметил, что решение ГУ ГМС относительно оформления документов для выезда за границу на постоянное место жительства и соответственно выбытия на срок более 3-х месяцев за пределы Украины не является основанием для снятия истца с воинского учета, ведь пункт 2 ч. 5 статьи 37 Закона № 2232-XII не содержит такую основу для снятия с воинского учета военнообязанных – «которые выбывают на срок более трех месяцев за пределы Украины», а содержит основу «которые выбыли на срок более трех месяцев за пределы Украины».

То есть, право на снятие с учета военнообязанных имеют лица, которые уже выбыли на срок более трех месяцев за пределы Украины.

Зато, из содержания письма ТЦК следует, что истец во время действия военного положения въехал на территорию Украины, используя действующий заграничный паспорт гражданина Украины.

ВС указал, что основанием для снятия с учета военнообязанных по пункту 2 ч. 5 статьи 37 Закона 2232-XII могут воспользоваться военнообязанные, которые фактически находятся за пределами Украины более 3-х месяцев, обратившись в консульское учреждение по месту пребывания и, предоставив соответствующие доказательства своего пребывания за пределами Украины более 3-х месяцев.

Дополнительно ответчик сообщил, что истцу были разъяснены основания получения отсрочки согласно статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» для возможности выезда за границу. В то же время на момент обращения у истца таких оснований не было.

Верховный Суд напомнил, что им в постановлении от 9 марта 2023 года по делу 600/2520/22-а указано, что ограничение определенных категорий граждан в праве выезда за границу во время военного положения в определенной мере является вмешательством в частную жизнь лица в понимании Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, однако такое вмешательство прямо предусмотрено законом и преследует абсолютно легитимную цель.

«Из содержания статей 17, 65 Конституции Украины следует, что защита государства, обеспечение его безопасности являются важнейшими функциями всего Украинского народа. Воинская служба – это конституционная обязанность граждан Украины, которая заключается в обеспечении обороны Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. К военнослужащим относятся лица, которые проходят такую службу, в частности в ВСУ. Воинской службе предшествует необходимость выполнения конституционной воинской обязанности, что предусматривает прохождение гражданами Украины воинской службы (добровольно или по призыву). Учитывая специфику воинской службы, которая заключается, в частности, в выполнении военнослужащими специальных задач, наличии рисков для их жизни и здоровья и т.д., любая форма прохождения воинской службы является обязанностью граждан Украины по защите государства», отметил КАС ВС.

Судьи КАС ВС напомнили, что граждане наделены не только правами, но и обязанностями, которые закреплены на уровне Конституции Украины. Одной из таких обязанностей согласно статье 65 Конституции Украины является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

«Официальное объявление военного положения Указом Президента Украины обусловило официальное провозглашение государством мер, направленных на фактическую, явную, текущую, неизбежную опасность существования государства и защиты украинского народа, путем быстрого принятия решений в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Украине уполномоченными на то органами власти», подытожил КАС ВС.

Итак, Верховный Суд оставил кассационную жалобу мужчины без удовлетворения, а решения судов без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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