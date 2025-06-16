В Угорщині заарештували чоловіка за погрози вбити прем’єра Орбана

Суд ув’язнив 44-річного чоловіка за погрози відрубати голову прем’єр-міністру.

Фото: Facebook / Orbán Viktor

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Секшардівський районний суд, що в Угорщині, взяв під варту 44-річного чоловіка з регіону Тольна, який погрожував відрубати голову прем’єр-міністру Віктору Орбану за допомогою меча. Про це повідомляє видання 24.hu.

За даними правоохоронців, чоловік опублікував у соціальних мережах відео, в якому висловлював погрози на адресу Орбана та інших осіб. Під час обшуку за місцем його проживання поліція вилучила предмет, який міг бути використаний для скоєння вбивства.

Прес-секретар генеральної прокуратури Тольна Кісс Іветте повідомила, що підозрюваний дав свідчення, але їхня перевірка ще триває. Національне розслідувальне управління висунуло звинувачення у підготовці до вбивства, що, у разі доведення вини, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від одного до п’яти років.

Суддя підтримав клопотання прокуратури та ухвалив рішення про тримання під вартою через ризик повторення злочину.

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