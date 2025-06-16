На трасі в Румунії мікроавтобус із українцями потрапив у ДТП – 9 осіб у лікарні

За попередніми даними аварію спричинив водій легковика, який заснув за кермом і врізався в мікроавтобус.

Фото: Glasul Nordului

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У населеному пункті Вакулешти повіту Ботошани, що в Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з 17 пасажирами з Чернівецької області та легкового автомобіля, зареєстрованого в Румунії. Про це повідомило місцеве видання «Glasul Nordului».

На місце аварії оперативно прибули пожежники з Ботошанського та Дорохойського відділів, а також три бригади швидкої допомоги, зокрема мобільне відділення інтенсивної терапії. Пасажирка легковика, яка сиділа поруч із водієм, була заблокована в салоні. Пожежники визволили її, після чого медики доставили жінку до лікарні у свідомому стані для надання спеціалізованої допомоги.

Усі 17 пасажирів мікроавтобуса, які перебували в салоні, самостійно покинули транспортний засіб. Медики оглянули їх на місці. Дев’ятьох осіб доправили до лікарень для додаткового обстеження: трьох — до лікарні швидкої допомоги повіту Ботошани, ще шістьох — до міської лікарні Дорохоя.

За попередніми даними, причиною аварії стало те, що водій легкового автомобіля заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом.

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