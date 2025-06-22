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Олександр Сырский озвучил, какое количество территорий в Курской области контролирует Украина

15:19, 22 июня 2025
Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинские силы удерживают около 90 квадратных километров в Глушковском районе Курщины.
Олександр Сырский озвучил, какое количество территорий в Курской области контролирует Украина
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Украинские военные продолжают удерживать позиции в Глушковском районе Курской области России, контролируя около 90 квадратных километров территории и не позволяя противнику перебросить силы. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с представителями медиа.

По словам Сырского, которого цитируют в Генштабе, благодаря активным действиям украинских сил на приграничных территориях Курской и Белгородской областей РФ противник не смог усилить Покровское направление своими дивизиями и бригадами.

«Угрозу Сумам мы учитываем, но принимаем необходимые меры для обеспечения безопасности областного центра. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и укрепление системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТГ по вопросам фортификации», — отметил Главнокомандующий.

Сырский, которого цитируют в СМИ, рассказал, что в апреле 2025 года российские войска, а это около 60 тысяч человек (в том числе две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты), получили приказ переместиться на новые направления боевых действий и усилить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях с целью наращивания темпов наступления противника.

«Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы», — подчеркнул Сырский.

По его словам, украинская армия контролирует около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ.

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ВСУ военные война Александр Сырский

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