Олександр Сирський озвучив, яку кількість територій на Курщині контролює Україна

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські сили утримують близько 90 квадратних кілометрів у Глушковському районі Курщини.

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Українські військові продовжують контроль у Глушковському районі Курської області Росії, утримуючи близько 90 квадратних кілометрів території та унеможливлюючи передислокацію ворожих сил. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з представниками медіа.

За словами Сирського, якого цитують у Генштабі, завдяки нашим активним діям у прикордонні, в Курській та Бєлгородській областях РФ противник не зміг посилити цими дивізіями і бригадами Покровський напрямок.

«Загрозу Сумам враховуємо, але вживаємо необхідних заходів, щоб убезпечити обласний центр. Зокрема, у складі оперативно-тактичного угруповання створена окрема група, відповідальна безпосередньо за оборону Сум та нарощення системи інженерних фортифікаційних загороджень; призначений заступник командира ОТУ з питань фортифікацій», - зазначив Головком.

Сирський, якого цитують у медіа, розповів, що у квітні 2025 року російські війська, а це близько 60 тисяч осіб (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти), отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угруповання армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.

«Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани», – зазначив Сирський.

За його словами, українська армія контролює близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ.

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