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Україна евакуювала громадян з Ізраїлю напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану — Зеленський

15:01, 22 червня 2025
Також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.
Україна евакуювала громадян з Ізраїлю напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану — Зеленський
Джерело фото: Associated Press
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Напередодні активних дій Сполучених Штатів Америки щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР провели евакуаційну операцію в зоні потенційної небезпеки.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, українські дипломати та Головне управління розвідки здійснили евакуацію громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.

За словами Президента, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів про роботу українських посольств у регіоні та здійснення заходів з евакуації.

Серед евакуйованих — не лише українці, а й громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

«Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки», — заявив Зеленський.

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США МЗС Україна Володимир Зеленський Іран Ізраїль евакуація

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