МАГАТЕ скликає екстрене засідання Ради директорів після удару США по об'єктам Ірану

МАГАТЕ оголосило про екстрене засідання Ради директорів.

Джерело фото: D. Calma/IAEA

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МАГАТЕ скликає екстрене засідання засідання Ради директорів після удару США по об'єктам Ірану. Про це повідомив Рафаель Гроссі.

Попередньо в організації повідомляли, що підвищення рівня радіації за межами об'єктів після атаки немає.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із терміновим зверненням з Білого дому, у якому оголосив про успішні удари по ключових ядерних об’єктах Ірану. За його словами, ці цілі були «повністю і безповоротно знищені».

На брифінгу поруч із Трампом були віце-президент Джей-Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет.

«Сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари були вражаючим військовим успіхом. Іранські об'єкти зі збагачення ядерної енергії були повністю і безповоротно знищені. Іран, забіяка Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими», — заявив Трамп.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран залишає за собою право на самозахист відповідно до Статуту ООН. Водночас там закликали скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

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