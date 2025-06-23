Практика судів
  1. У світі

Капсула часу – бельгієць знайшов покинутий маєток із артефактами XVIII століття

07:36, 23 червня 2025
В особняку залишили навіть обід і портрет дівчинки.
Капсула часу – бельгієць знайшов покинутий маєток із артефактами XVIII століття
Фото: What's the Jam
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бельгійський урбаністичний дослідник Трістан виявив покинутий маєток, який, ймовірно, належав знатній дворянській родині. У будинку збереглися унікальні артефакти, включно з винним погребом у підвалі та предметами, датованими XVIII століттям, повідомляє видання What’s the Jam.

Особняк залишився майже недоторканим, наповненим старовинними картинами, сімейними фотографіями, меблями, одягом і документами. «Склалося враження, що власники просто вийшли з дому і ніколи не повернулися. Усі речі залишилися на своїх місцях, а в кожній кімнаті — моторошна атмосфера з картинами на стінах», — розповів Трістан. На кухні він виявив зіпсовані продукти, а в одній із кімнат — два портрети: на одному зображена сім’я, на іншому — маленька дівчинка в сукні.

Особливу увагу дослідника привернув підвал, де розташовувався винний льох. Там же він знайшов хрест із викарбуваним ім’ям Оскар і датами 2001–2002. «Ми були шоковані, знайшовши щось подібне, але водночас щасливі, що мали можливість дослідити таку локацію», — поділився Трістан.

Серед артефактів, виявлених у маєтку, були монета 1717 року та родинний збройовий щит. У вітальні дослідник відчув стійкий аромат лаванди, який зберігався роками. «Ми знайшли стару монету з 1717 року та збройовий щит, що належав самій родині. А коли зайшли до вітальні, то відчули запах лаванди, який залишався там роками. Це була прекрасна капсула часу, свідком якої ми стали», — зазначив Трістан, підкреслюючи унікальність знахідки.

Фото: What's the Jam

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Бельгія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловив позицію стосовно природи зустрічного позову в публічно-правових спорах

Зустрічний позов та тягар доказування в адмінсудочинстві – позиція Верховного Суду.

Санкції за плагіат та ChatGPT – Верховна Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

За допомогою закону про академічну доброчесність планується боротися з корупцією в освіті і збільшувати довіру іноземних партнерів.

Спори з іноземними інвесторами будуть розглядати по-новому: Комітет підготував до прийняття закон щодо міжнародного арбітражу

Зміни спрямовані на те, щоб Україна стала центральним місцем арбітражу для розгляду інвестиційних спорів іноземного інвестора з Україною чи іншою державою

Судді ВАКС позовами про перерахунок суддівської винагороди довели суд до фінансової кризи

Державна виконавча служба блокує рахунки ВАКС, оскільки суд не може виплатити борги власним суддям.

ВАКС отримав нових суддів та працівників апарату, але грошей на зарплати для них не вистачає

Двом новопризначеним суддям Антикорупційного суду поки що не можуть пошити навіть мантії.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси