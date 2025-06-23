Капсула часу – бельгієць знайшов покинутий маєток із артефактами XVIII століття

В особняку залишили навіть обід і портрет дівчинки.

Фото: What's the Jam

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бельгійський урбаністичний дослідник Трістан виявив покинутий маєток, який, ймовірно, належав знатній дворянській родині. У будинку збереглися унікальні артефакти, включно з винним погребом у підвалі та предметами, датованими XVIII століттям, повідомляє видання What’s the Jam.

Особняк залишився майже недоторканим, наповненим старовинними картинами, сімейними фотографіями, меблями, одягом і документами. «Склалося враження, що власники просто вийшли з дому і ніколи не повернулися. Усі речі залишилися на своїх місцях, а в кожній кімнаті — моторошна атмосфера з картинами на стінах», — розповів Трістан. На кухні він виявив зіпсовані продукти, а в одній із кімнат — два портрети: на одному зображена сім’я, на іншому — маленька дівчинка в сукні.

Особливу увагу дослідника привернув підвал, де розташовувався винний льох. Там же він знайшов хрест із викарбуваним ім’ям Оскар і датами 2001–2002. «Ми були шоковані, знайшовши щось подібне, але водночас щасливі, що мали можливість дослідити таку локацію», — поділився Трістан.

Серед артефактів, виявлених у маєтку, були монета 1717 року та родинний збройовий щит. У вітальні дослідник відчув стійкий аромат лаванди, який зберігався роками. «Ми знайшли стару монету з 1717 року та збройовий щит, що належав самій родині. А коли зайшли до вітальні, то відчули запах лаванди, який залишався там роками. Це була прекрасна капсула часу, свідком якої ми стали», — зазначив Трістан, підкреслюючи унікальність знахідки.

Фото: What's the Jam

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.